Медведева сравнила себя с Загитовой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию 19-летняя Евгения Медведева сравнила себя с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и сказала, что фигурное катание для нее не только «удовольствие, но и работа».

«Алина Загитова говорит, что катается для удовольствия? Я, когда выхожу на лед, тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание, но в то же время это не просто для фана, это моя работа», - сказала Медведева изданию «Газета.ру».

Фигуристка отметила, «что не может позволить себе плохо выступать», так как является двукратной обладательницей золота чемпионатов мира.

16 ноября в Москве прошел этап Гран-при, в котором Медведева заняла второе место. По итогам короткой программы фигуристка лидировала, но по общему результату Александра Трусова вырвалась в лидеры. Ее результат составил 234,67 балла, за счет исполненных в произвольной программе трех четверных прыжков.