Черчесов рассказал о новом контракте со сборной России

Новый контракт, который Российский футбольный союз заключит с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, ничем не отличается от действующего документа.

«Ничего нового в контракте нет. Единственное, что нужно менять - это срок», - заявил Черчесов.

Наставник российской сборной пояснил: соглашение рассчитано до лета 2022 года, однако чемпионат мира пройдет только зимой. Дальнейших подробностей Черчесов предпочел не раскрывать.

В 2022 году чемпионат мира по футболу состоится в Катаре. Финальная часть турнира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.