«Раскат грома»: опубликовано видео мощного нокаута ветерана UFC

Французский боец смешанного стиля (MMA) Деви Галлон отправил в нокаут своего соперника британца Росса Пирсона во время поединка, проходившего в рамках турнира промоушна Probellum 1. Видеозапись была опубликована в Instagram-аккаунте организации.

Точка в бою была поставлена в третьем раунде, когда Галлон сделал кувырок в воздухе, нанеся в этот момент удар ногой в голову Пирсона, после чего представитель Великобритании потерял сознание. Этот прием известен под названием «раскат грома».

Пирсон получил популярность, благодаря выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Британец выступал в этой организации с 2009 года, проведя в общей сложности под ее эгидой 26 боев. Сейчас его рекорд составляет 20 побед и 17 поражений.

Галлон одержал 17 побед при семи проигрышах, еще два поединка с его участием завершились ничейным результатом.