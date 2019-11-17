Гонщик попал под несущийся на скорости мотоцикл на MotoGP: видео

Французский гонщик Жоанн Зарко попал под колеса мотоцикла своего соперника, когда он решил покинуть трассу.

Так, на этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в Испании, на одном из поворотов сразу несколько спортсменов не справились с управлением.

Зарко упал со своего мотоцикла и пытался покинуть трассу, когда его сбило с ног транспортное средство другого гонщика. Этот момент попал на видео.

Гонщик из Франции все же самостоятельно покинул место происшествия и впоследствии был госпитализирован в медцентр на носилках. О его состоянии здоровья не сообщается.

Между тем, в заключительной гонке сезона MotoGP одержал победу шестикратный чемпион мира Марк Маркес.