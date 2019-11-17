Гонщик попал под несущийся на скорости мотоцикл на MotoGP: видео
Оставшийся без транспорта Жоанн Зарко пытался покинуть трассу, но был сбит мотоциклом другого гонщика.
© Фото: johannzarco, Instagram
Французский гонщик Жоанн Зарко попал под колеса мотоцикла своего соперника, когда он решил покинуть трассу.
Так, на этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в Испании, на одном из поворотов сразу несколько спортсменов не справились с управлением.
Зарко упал со своего мотоцикла и пытался покинуть трассу, когда его сбило с ног транспортное средство другого гонщика. Этот момент попал на видео.
Гонщик из Франции все же самостоятельно покинул место происшествия и впоследствии был госпитализирован в медцентр на носилках. О его состоянии здоровья не сообщается.
Между тем, в заключительной гонке сезона MotoGP одержал победу шестикратный чемпион мира Марк Маркес.