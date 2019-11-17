«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче с участием Мамаева

ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» на домашнем поле. Товарищеская встреча завершилась со счетом 1:0, пишет Sports.ru.

В составе «Ростова» свой первый матч после освобождения из тюрьмы сыграл Павел Мамаев, который был заявлен в стартовом составе. Футболист играл против своего бывшего клуба и ушел с поля на 54-й минуте после замены.

Павла Мамаева освободили по УДО в сентябре текущего года. Он отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москве вместе со своим другом, футболистом Александром Кокориным.

Выйдя на свободу, Мамаев расторг контракт с «Краснодаром», за который играл с 2014 года, и подписал соглашение с «Ростовом».