«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче с участием Мамаева
«Ростов» сыграл свой первый матч с Павлом Мамаевым, который ушел на 54-й минуте с поля после замены.
© Фото: ФК «Ростов», Вконтакте
ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» на домашнем поле. Товарищеская встреча завершилась со счетом 1:0, пишет Sports.ru.
В составе «Ростова» свой первый матч после освобождения из тюрьмы сыграл Павел Мамаев, который был заявлен в стартовом составе. Футболист играл против своего бывшего клуба и ушел с поля на 54-й минуте после замены.
Павла Мамаева освободили по УДО в сентябре текущего года. Он отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москве вместе со своим другом, футболистом Александром Кокориным.
Выйдя на свободу, Мамаев расторг контракт с «Краснодаром», за который играл с 2014 года, и подписал соглашение с «Ростовом».