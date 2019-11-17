Мамаев сыграет первый матч за «Ростов» после выхода из тюрьмы

Футболист ФК «Ростов» Павел Мамаев включен в стартовый состав команды на товарищеский матч против «Краснодара».

«Состав "Ростова" на матч в Краснодаре. Павел Мамаев сыграет с первых минут», - сообщается в Twitter команды.

Этот матч станет для полузащитника дебютным за ростовскую команду и первым для футболиста, после выхода на свободу.

© Football Club Rostov, Twitter

Товарищеский матч «Ростова» и «Краснодара» пройдет сегодня на домашнем стадионе команды Сергея Галицкого.

В сентябре этого года Павла Мамаева освободили по УДО. Он отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. Выйдя на свободу, Мамаев расторг контракт с «Краснодаром», за который играл с 2014 года, и подписал соглашение с «Ростовом».