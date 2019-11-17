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Триумф российского фигурного катания на Гран-при Москвы в фотографиях

Вадим Иванов
16:34 17.11.2019
Российские спортсмены завоевали золотые медали турнира, где только могли.
Триумф российского фигурного катания на Гран-при Москвы в фотографиях
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Домашний Гран-при, прошедший в Москве, стал действительно триумфальным для нашего фигурного катания. Российские спортсмены завоевали золотые медали турнира, где только могли. Многие отобрались на финал Гран-при, который пройдет в итальянском Турине.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали лучшими на соревнованиях спортивных пар - 229,84 балла. Второе место тоже у наших - Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Виктория Синицина и Никита Кацалапов за свои ритмический и произвольный танцы получили лучшие оценки в сезоне, набрав в сумме 212,15 балла.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские фигуристы в одиночном катании заняли весь пьедестал. Золото - у Александра Самарина - 264,45 балла, серебро досталось Дмитрию Алиеву, а бронзовую медаль домашнего турнира выиграл Макар Игнатов.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В женском одиночном катании юная Александра Трусова не оставила шансов соперникам, выполнив три четверных прыжка в произвольной программе. По сумме произвольной и короткой у нее 234,67 балла. Второй стала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в Турине с 6 по 8 декабря.

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