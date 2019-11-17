«Мы завидуем такому стадиону»: тренер сборной Бельгии восхитился ареной в Петербурге

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес восхитился стадионом «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что Бельгия вероятно еще сыграет на площадке в рамках чемпионата Европы 2020.

«Наша команда завидует такому стадиону, хотим такой же у себя в Брюсселе, чтобы проводить на нем международные игры», - заявил тренер.

Мартинес добавил, что ему очень понравился Петербург. По его словам, это удивительный город, а атмосфера на местном стадионе особенная.

Напомним, вчера, 17 ноября, на «Газпром Арене» сборная Бельгии по футболу встретилась с российской командой. Хозяева матча уступили сопернику со счетом 4:1.