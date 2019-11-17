Трусова едва запихнула в автобус огромного плюшевого медведя: видео

Российская фигуристка Александра Трусова, которая одержала победу на Гран-при России в Москве, показала, как она еле зашла в автобус с огромным плюшевым медведем, которого ей подарили болельщики.

На кадрах, опубликованный в Сети, видно ка фигуриста несет на себе гигантскую игрушку, которая в несколько раз больше ее самой. При этом лапы белого медведя находятся в больших пакетах, чтобы не испачкались. Трусова заходит в автобус и втискивает за собой подарок.

«Спасибо! Мы домой», - написала спортсменка.

Фанаты засыпали 15-летнюю спортсменку подарками после того, как она выполнила три четверных прыжка, опередив Евгению Медведеву. Как пишет сайт «Комсомольской правды», медведя фигуристке подарили еще в первый день соревнований после короткой программы. Все это время он «жил» во дворце спорта «Мегаспорт».

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Александра Трусова теперь выступит в Финале Гран-при в Турине, который состоится с 5 по 8 декабря.