Роналду «украл» телефон у фаната: видео

Португальский футболист Криштиану Роналду «отобрал» мобильный телефон у своего фаната, когда тот снимал его на видео.

Футболист прогуливался с другими игроками по улице. Неожиданно для всех он подбежал к машине, их окна которой виднелся смартфон, и в шутку отнял его у поклонника.

«Прекратите запись!» - прокричал Роналду.

Правда, футболист сразу вернул телефон владельцу и, посмеявшись, пошел дальше.