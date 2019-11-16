Роналду «украл» телефон у фаната: видео
Инцидент произошел в Португалии.
© Видео: Planeta Deportivo, YouTube © Фото: Planeta Deportivo, YouTube
Португальский футболист Криштиану Роналду «отобрал» мобильный телефон у своего фаната, когда тот снимал его на видео.
Футболист прогуливался с другими игроками по улице. Неожиданно для всех он подбежал к машине, их окна которой виднелся смартфон, и в шутку отнял его у поклонника.
«Прекратите запись!» - прокричал Роналду.
Правда, футболист сразу вернул телефон владельцу и, посмеявшись, пошел дальше.