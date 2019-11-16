«Получили пощечину»: Дзюба прокомментировал проигрыш сборной Бельгии

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о проигрыше бельгийской национальной команде в матче за первое место в группе.

«Сегодня Бельгия показала свой класс. Пять ударов - четыре гола», - заявил футболист.

Дзюба считает, что игра началась неплохо, однако «сказался класс».

«Они указали на наши ошибки. Дали пощечину нам. Четыре мы еще не пропускали. Есть теперь над чем подумать», - добавил спортсмен.

По мнению капитана сборной РФ, Бельгия своим выступлением показала уровень чемпионата Европы и чемпионата мира. Теперь вместе с тренером футболисты проанализируют прошедшую игру для того, чтобы выбрать дальнейшую тактику.

«В принципе, все было так, как мы и готовились. У них были именно контратаки, стандартов особенно не было. Обидно, что они дают играть», - рассказал Дзюба.

Тем не менее, он отметил, что второй тайм внушил российской команде оптимизм и прошел значительно лучше.

По итогам сборная Бельгии набрала 27 очков и занимает первое место в группе I, Россия с 21 баллами расположилась на второй позиции.

В заключительном туре российская команда встретится с Сан-Марино, а Бельгия проведет матч с Кипром.