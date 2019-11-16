Все золото Гран-при: триумф российских фигуристов на московском этапе

На московском этапе Гран-при все золотые медали достались представителям Российской Федерации. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место на соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

За две программы (произвольную и короткую) пара получила в сумме 229,84 балла. Второе место также у наших спортсменов, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

На третьем расположился немецкий дуэт Минервы Фабьен Хазе и Нолана Зеегерта. Еще одна российская пара, Ксения Столбова и Андрей Новоселов, стали пятыми.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

После того, как Бойкова и Козловский одержали победу на этапе серии Гран-при в Канаде, результат на соревнованиях в Москве позволил российской паре выйти в финал.

Ранее стало известно о других успехах наших спортсменов. В соревнованиях одиночниц первое и второе места заняли, соответственно, Александра Трусова и Евгения Медведева. Победителем у танцоров на льду стала пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. А у мужчин россиянам достались все три награды: Александру Самарину (золото), Дмитрию Алиеву (серебро) и Макару Игнатову (бронза).