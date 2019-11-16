Сборная России по футболу проиграла Бельгии на Евро-2020
После поражения российские футболисты потеряли шансы на первое место в группе.
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Сборная России по футболу проиграла Бельгии на Евро-2020
После поражения российские футболисты потеряли шансы на первое место в группе.
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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