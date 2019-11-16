Три четверных: Трусова не оставила шансов соперникам на московском этапе Гран-при

Россиянка Александра Трусова одержала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Фигуристка была второй после короткой программы, однако в произвольной обошла всех, показав три четверных прыжка и результат 160,26 балла. В сумме у нее оказалось 234,67 балла.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заняла вторую ступень пьедестала с общим результатом 225,76 балла.

На третьем месте - американка Мэрайя Белл, набравшая 205,67 балла.

Напомним, что победителем среди танцоров на льду на этапе Гран-при в Москве стала пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов. А в соревнованиях у мужчин все три места на пьедестале достались российским спортсменам: Александру Самарину (золото), Дмитрию Алиеву (серебро) и Макару Игнатову (бронза).