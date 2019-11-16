Объявлен состав сборной России на матч против Бельгии
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало матча - 20.00
© Фото: Aleksandr Kulebyakin, Global Look Press
В официальном аккаунте сборной России по футболу появился стартовый состав национальной команды на отборочный матч против команды Бельгии.
С первых минут у Станислава Черчесова на поле выйдут Гилерме, Петров, Джикия, Семенов, Фернандес, Зобнин, Оздоев, Ионов, Жирков, Алексей Миранчук и Дзюба.
Отборочный матч Евро-2020 Россия - Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Встреча начнется в 20.00 мск.
Перед матчем подопечные Черчесова обратились к фанатам, попросив о поддержке и пообещав показать «крутой и эмоциональный футбол».