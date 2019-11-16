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Объявлен состав сборной России на матч против Бельгии

Вадим Иванов
18:58 16.11.2019
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало матча - 20.00
Объявлен состав сборной России на матч против Бельгии
© Фото: Aleksandr Kulebyakin, Global Look Press

В официальном аккаунте сборной России по футболу появился стартовый состав национальной команды на отборочный матч против команды Бельгии.

© TeamRussia, Twitter

С первых минут у Станислава Черчесова на поле выйдут Гилерме, Петров, Джикия, Семенов, Фернандес, Зобнин, Оздоев, Ионов, Жирков, Алексей Миранчук и Дзюба.

Отборочный матч Евро-2020 Россия - Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Встреча начнется в 20.00 мск.

Перед матчем подопечные Черчесова обратились к фанатам, попросив о поддержке и пообещав показать «крутой и эмоциональный футбол».

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