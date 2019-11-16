Бей, как папа: Конор Макгрегор вывел в октагон своего 2-летнего сына

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор начал приучать к спорту своего двухлетнего сына, Конора Джека Макгрегора-младшего. В Instagram бойца появилось забавное видео, на котором он «борется» с ребенком в октагоне.

Малыш явно получает удовольствие от происходящего, когда бьет папу, а тот, делая вид, что сражен, валится на ринг. При этом на ребенке надеты боксерские перчатки, а отец, чтобы силы были равны, стоит перед сыном на четвереньках.

Рядом с «бойцами» в октагоне находится еще один участник. Он пока подрастает, но в будущем тоже начнет бороться с отцом: это младший сын Конора и его супруги, которому в грядущем январе исполнится один год.