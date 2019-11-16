Танцоры Синицина и Кацалапов вышли в финал Гран-при

Российская пара фигуристов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов - стала победителем на этапе Гран-при в Москве. Спортсмены за свои ритмический и произвольный танцы получили лучшие оценки в сезоне, набрав в сумме 212,15 балла.

Победа позволила фигуристам квалифицироваться в финале Гран-при.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

На втором месте расположились канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, а бронзу завоевали испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин.

В соревнованиях мужчин по итогам короткой и произвольной программ весь пьедестал заняли российские спортсмены: золото - у Александра Самарина, серебро - у Дмитрия Алиева, а бронзу получил Макар Игнатов.