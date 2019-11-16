Сборная России попросила болельщиков поддержать ее перед матчем с Бельгией

В Instagram сборной России по футболу появилось обращение к болельщикам накануне матча 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы со сборной Бельгии. Спортсмены попросили поддержать их, заверив, что зрителей ожидает «крутой и эмоциональный футбол».

© Aleksandr Kulebyakin, Global Look Press

«Наши парни против лидера рейтинга ФИФА. Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?! Откладывайте все дела. Нам очень нужна ваша огненная поддержка!» - говорится в обращении в соцсети.

Сборные России и Бельгии сразятся сегодня на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, начало матча - в 20.00.