Российские фигуристы заняли весь пьедестал на Гран-при в Москве
Золото - у Александра Самарина, серебро досталось Дмитрию Алиеву, а бронзовую медаль домашнего турнира выиграл Макар Игнатов.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Пьедестал Гран-при Москвы по фигурному катанию у мужчин по итогам короткой и произвольной программ заняли исключительно российские спортсмены.
Золотую медаль завоевал Александр Самарин, получивший от судей 264,45 балла.
Серебро досталось Дмитрию Алиеву - 259,88 балла, бронза - у Макара Игнатова, ему судьи дали 252,87 балла.
Самарин и Алиев таким образом отобрались в финал Гран-при, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.