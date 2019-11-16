Тренер «Интера» Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулю

Тренер ФК «Интер» Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами, в котором лежала пуля. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della sera.

Наставник команды после получения письма обратился в правоохранительные органы. В полиции заявили о готовности предоставить Конте личную охрану и пообещали увеличить количество патрулей возле его дома в Милане и возле штаб-квартиры «Интера».

С чем именно связаны адресованные Конте угрозы, Corriere della sera не уточняет.

Возможно, письмо направил кто-либо из фанатов «Ювентуса», за который Конте выступал, когда был футболистом. Многие ультрас «старой синьоры» восприняли назначение Конте в «Интер» как предательство.

Антонио Конте возглавил миланский клуб в мае 2019 года. В этом сезоне «Интер» идет на второй строчке в таблице Серии А, набрав 31 очко в 12 матчах. Лидирующий «Ювентус» имеет на очко больше после такого же количества встреч.