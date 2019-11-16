Российские пары заняли три первых места после короткой программы на Гран-при в Москве

Короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве выиграла российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Подопечные тренера Тамары Москвиной установили новый личный рекорд, заработав 80,14 балла.

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Партнер не смог попасть во вращение и чуть не упал во время выполнения дорожки шагов, однако пара все равно получила свои лучшие оценки в этом сезоне - 76,81 балла.

Замкнула тройку также российская пара - Ксения Столбова и Андрей Новоселов. Они получили 68,74 балла.

Произвольную программу фигуристы покажут 16 ноября на арене СК «Мегаспорт».