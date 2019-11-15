Сборная Финляндии по футболу впервые в истории вышла на Евро

Сборная Финляндию по футболу одержала победу над Лихтенштейном в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020.

Команда выиграла со счетом 3:0. Авторами голов стали Яссе Туоминен, который забил на 21-й минуте, и Теему Пукки – он поразил ворота противника на 63-й и 75-й минутах встречи.

В другом матче квалификации сборная Греции обыграла команду Армении со счетом 1:0.

Так, сборная Финляндии набрала 18 очков в турнирной таблице, чем обеспечила себе второе место и участие в чемпионате Европы.