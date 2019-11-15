Роналду «обогнал» Дзюбу в рамках отборочного турнира к Евро-2020

Португальский футболист Криштиану Роналду обошел российского спортсмена Артема Дзюбу в гонке бомбардиров отборочного турнира к Евро-2020. У капитана сборной России на счету девять забитых голов, а у оппонента из Португалии - на один больше.

Португалия в домашнем матче принимала команду из Литвы. Именно благодаря этой игре Роналду удалось вырваться вперед, забив в ворота соперника три мяча.

Сборная России сыграет с командой из Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино встретится в гостях 19 ноября.