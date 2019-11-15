Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

После короткой программы у девушек на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве первое место занимает россиянка Евгения Медведева. Она не допустила ошибок при исполнении элементов и улучшила личный рекорд на 1,79 балла.

На втором месте оказалась Александра Трусова, исполнив в каскаде с тройным лутцем тулуп, а не риттбергер. Ее оценка на 0,7 балла уступает ее личному рекорду.

«Рада выступать в России, хотя это очень волнительно. Скажу так: я в лучшей форме, в какой меня когда-либо видел Брайан за эти полтора года, что мы работаем», - сказала Евгения Медведева о своем тренере Брайне Орсере после победы. «Почему упала на ровном месте? Не знаю, как это вышло, но до этого паления я сильно волновалась, а потом нервозность прошла, и мне просто стало весело. Получается, мне это даже помогло», - цитирует Александру Трусову Газета.ru.

Третья россиянка, Станислава Константинова, заняла предпоследнее, 11 место. Спортсменка получила два штрафных балла за падение и затяжку программы.