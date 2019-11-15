Российские фигуристы-одиночники лидируют на Гран-при в Москве
В Россию пришел праздник фигурного катания. В Москве проходит пятый этап Гран-при. На лед выходят лучшие из лучших: фаворитки - двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и мировая рекордсменка в произвольной программе Александра Трусова.
В турнире одиночников на медали могут смело претендовать наши спортсмены - Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов. Именно так сейчас выглядит русский подиум после короткой программы.
А пара Виктория Синицина - Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца.
«Мы в целом довольны сегодняшним прокатом. Очень круто кататься дома. Родные стены помогают. Зрители поддерживают. Никаких лишних мыслей, полное удовольствие. На льду только мы вдвоем - супер!», - рассказал «Звезде» серебряный призер чемпионата мира Никита Кацалапов.
«Соскучились по родным стенам, по родным зрителям, которые поддерживают. Просто хотелось от души показать нас», - поддержала его партнерша Виктория Синицина.
Произвольную программу фигуристы покажут завтра.