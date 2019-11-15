Президент РФС рассказал, что Adidas выпустил форму для сборной без согласования

Сборная России получила форму Adidas, которая не была согласована с Российским футбольным союзом, рассказал президент РФС Александр Дюков.

По его словам, разработка формы занимает более года, поэтому первый дизайн был приготовлен уже в сентябре прошлого года.

«В сентябре 2018 года был приготовлен новый дизайн, РФС высказал свои пожелания, не согласовал вариант. В январе предложили новую версию, и они опять не получили нашего одобрения», - сказал Дюков.

Однако компания решила пустить в производство несогласованный с РФС дизайн.

«Мы получили ту форму, которая есть. Наша мнение — дизайн неудачный, есть вопросы к качеству. Надеемся, что Adidas проведет работу над ошибками. Пока будем выступать в той форме, которая есть», - добавил президент РФС.

Дюков также отметил, что несмотря на дизайн и качество формы для российской сборной, РФС будет поддерживать своего давнего партнера, поэтому речи о разрыве контракта не идет.

«Когда контракт подойдет к завершению, тогда можем рассмотреть и российские компании», - пояснил он.

Глава РФС отметил, что переговоры с поставщиком формы Adidas вел генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

«Надеемся, что Adidas пойдет нам навстречу и сделает эксклюзивную форму, которая всем понравится. Уверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы у команды была форма, которая устроит всех», - подчеркнул Алаев.

Напомним, презентация новой формы для сборной России прошла 7 ноября в Москве. На рукавах футболок оказался триколор в обратном порядке, получился флаг Сербии. В Adidas заявили, что флаг перевернулся, чтобы он смотрелся правильно, когда игроки будут поднимать руки в моменты побед.