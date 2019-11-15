Черчесову предложили новый контракт со сборной

Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову предложили заключить новый контракт. Об этом сообщил на пресс-конференции президент РФС Александр Дюков.

По словам Дюкова, решение о новом договоре было принято, исходя из успехов национальной сборной. Сейчас документы находятся на рассмотрении у Черчесова.

Станислав возглавил сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира он дошел с командой до 1/4 финала, пройдя в плей-офф Испании и уступив Хорватии в серии пенальти.

На Евро-2020, часть матчей которого также пройдут в России, подопечные Черчесова вышли досрочно. Завтра сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а после ей предстоит матч с Сан-Марино.