Президент РФС сменил главу судейского комитета на фоне скандалов

Николай Левников покинет пост главы судейского комитета Российского футбольного союза, который он занимал с мая 2018 года. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

Место Левникова на этой должности решением исполкома организации займет бизнесмен Ашот Хачатурянц, уточнил он.

При этом, как пишет «Чемпионат», Дюков отказался говорить о судейской реформе в РФС как о свершившемся факте.

«Что касается того, что реформа произошла, - пока это не так. Сегодня рассмотрена концепция и стратегия системы управления судейством», - пояснил чиновник, пообещав сообщить подробности позже.

Кроме того, Дюков сообщил, что арбитр Михаил Вилков отстранен от работы на матчах РПЛ и в ближайших турах судить он не будет.

Говоря о скандальном судействе на игре «Зенит» - ЦСКА, Дюков назвал ошибки Вилкова «небесными».

«На седьмой минуте точно был фол на карточку, желтую или красную. Были еще эпизоды, в которых он не показал карточки. Он не заслужил хорошую оценку», - цитирует его Sport24.

Дюков вместе с тем добавил, что ошибки совершает «не только Вилков».