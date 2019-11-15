Черчесов закрыл вопрос с Акинфеевым

Вратарь Игорь Акинфеев окончательно, как он и говорил, завершил карьеру в сборной, а все слухи о переговорах по его возвращению являются попытками ввести кого-либо в заблуждение. Об этом сообщил тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Во время пресс-конференции он уточнил, что за последние полгода виделся с Акинфеевым лишь дважды - в августе и октябре.

«Акинфеев после чемпионата мира завершил карьеру. Он сказал, что возвращение невозможно», - цитирует Черчесова «Чемпионат».

Наставник сборной России отметил, что причину нереальности возвращения может озвучить только сам голкипер.

«Как вообще выглядит ваш источник, который все время что-то говорит? Не надо вводить всех в заблуждение», - возмутился тренер.

Завтра, 16 ноября, сборная России в рамках отбора к Евро-2020 сыграет против команды Бельгии. Обе сборные уже гарантировали себе место в финальной части турнира.

В ходе конференции Черчесов сообщил, что полузащитник Александр Головин из-за травмы не сможет принять участие в матче. Также не выйдет на поле Денис Черышев.