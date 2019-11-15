Головин не сыграет с Бельгией из-за травмы

Полузащитник Александр Головин не сыграет против Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы. Об этом заявил в ходе пресс-конференции главный тренер команды Станислав Черчесов.

«У Головина есть проблемы, которые помешают ему сыграть с Бельгией», - цитирует его «Чемпионат».

Черчесов уточнил, что Головин провел две тренировки с командой, но, несмотря на это, на поле в завтрашнем матче полузащитник все равно не появится.

Игра Россия - Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 мск. Обе команды досрочно гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата Европы.