«Человек-паук» потерпел фиаско
Экстремал из Франции Ален Робер не смог покорить без страховки 152-метровый небоскреб в Париже.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: gdurelle, twitter
Француз Ален Робер, которого прозвали «человеком-пауком», не смог завершить восхождение на небоскреб «Ариан» в Париже высотой 152 метра.
Экстремал добрался без страховки до последних этажей, а вот попасть на крышу у него не получилось, пришлось залезать в окно одного из офисов.
Разрешения на восхождения у экстремала почти как всегда не было, поэтому внутри его поджидали полицейские, которые и отвели «человека-паука» в комиссариат.
Ранее Ален Робер сумел покорить высотки по всей Европе, Азии, США и даже в России. Его достижения отмечены в Книге рекордов Гиннесса.