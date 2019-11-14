«Человек-паук» потерпел фиаско

Француз Ален Робер, которого прозвали «человеком-пауком», не смог завершить восхождение на небоскреб «Ариан» в Париже высотой 152 метра.

Экстремал добрался без страховки до последних этажей, а вот попасть на крышу у него не получилось, пришлось залезать в окно одного из офисов.

Разрешения на восхождения у экстремала почти как всегда не было, поэтому внутри его поджидали полицейские, которые и отвели «человека-паука» в комиссариат.

Ранее Ален Робер сумел покорить высотки по всей Европе, Азии, США и даже в России. Его достижения отмечены в Книге рекордов Гиннесса.