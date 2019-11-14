WADA хочет смягчить наказание за употребление кокаина и марихуаны

Всемирное антидопинговое агентство - WADA - может смягчить наказание спортсменам за употребление кокаина и марихуаны. По новым правилам, уличенный в применении наркотиков атлет будет отстранен на три месяца, если докажет, что употреблял их не для улучшения своих результатов.

Срок дисквалификации могут сократить и до одного месяца. Но в этом случае пойманному с поличным придется пройти программу реабилитации.

Как сообщает Sport24, на такое смягчение спортивные функционеры решились из-за экономии. Судебные тяжбы с атлетами обходятся WADA очень дорого.

Стоит отметить, что наказание для тех, кто попался во время турнира на употреблении наркотиков, останется прежним - четыре года без соревнований.