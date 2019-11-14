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Менеджер Нурмагомедова раскрыл его гонорар за бой с Порье

Дарья Муромова
04:23 14.11.2019
Поединок прошел седьмого сентября – тогда российский боец одержал победу, проведя удушающий прием в третьем раунде.
Менеджер Нурмагомедова раскрыл его гонорар за бой с Порье
© Фото: Andy Rowland, via www.imago-imag www.imago-images.de, Globallookpress

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за бой со спортсменом из США Дастином Порье на турнире в Абу-Даби заработал намного больше, чем шесть миллионов долларов, заявил менеджер бойца Ризван Магомедов.

Поединок прошел седьмого сентября - тогда российский боец одержал победу, проведя удушающий прием в третьем раунде. Еще до боя отец и тренер Хабиба - Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что его сын заработает за бой с Порье в 3-3,5 раза больше, чем в случае с Конором Макгрегором, с которым тот провел поединок шестого октября 2018 года. По данным СМИ, гарантированный гонорар Нурмагомедова тогда составил два миллиона. Сопоставив это с данными тренера, можно сделать вывод, что в этот раз Хабиб заработал шесть миллионов долларов.

Магомедов при этом утверждает, что Нурмагомедов получил намного больше. Вероятно, когда Абдулманап говорил про сумму, он учитывал отчисления от проданных PPV. По некоторым данным, совокупный доход российского спортсмена от боя с Макгрегором составил 12-15 миллионов долларов, пишет «Спорт-Экспресс».

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