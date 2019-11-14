Вратарь «Ак Барса» установил рекорд РФ по продолжительности сухой серии

Голкипер казанского «АК Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд чемпиоатов РФ и КХЛ по продолжительности сухой серии.

В матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» спортсмен отыграл на ноль весь первый период. Билялов пропустил шайбу от Лукаша Седлака из «Трактора» во втором периоде. Таким образом, он довел свою сухую серию до 316 минут 9 секунд.

Билялов побил рекорд Алексея Мурыгина в КХЛ, который держал ворота в неприкосновенности 302 минуты и 11 секунд, пишет «Sports.ru», а также Иржи Трваю в чемпионатах России, сумевшего не пропускать шайбу на протяжении 305 минут и 56 секунд игрового времени.

Матч завершился со счетом 4:1, победили хоккеисты «АК Барса».