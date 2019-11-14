«Зенит» не стал опровергать факт переговоров с Ибрагимовичем

В петербургском ФК «Зенит» пока не подтвердили факт переговоров о приглашении в клуб знаменитого шведского футболиста Златана Ибрагимовича, но и не опровергли.

«Ответы на ваши вопросы вы сможете найти только в Twitter "Зенита", продолжайте следить», - прокомментировали РБК в пресс-службе клуба.

Болельщики были заинтригованы, когда в аккаунте «Зенита» появился репост новости об уходе 38-летнего шведского форварда об уходе из клуба MLS с «задумчивым» смайликом, которым обычно намекают на секретную информацию.

Златан Ибрагимович считается лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Швеции.