«Зенит» не стал опровергать факт переговоров с Ибрагимовичем
Как стало известно ранее, 38-летний шведский футболист объявил о своем уходе из «Лос-Анджелес Гэласки».
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В петербургском ФК «Зенит» пока не подтвердили факт переговоров о приглашении в клуб знаменитого шведского футболиста Златана Ибрагимовича, но и не опровергли.
«Ответы на ваши вопросы вы сможете найти только в Twitter "Зенита", продолжайте следить», - прокомментировали РБК в пресс-службе клуба.
Болельщики были заинтригованы, когда в аккаунте «Зенита» появился репост новости об уходе 38-летнего шведского форварда об уходе из клуба MLS с «задумчивым» смайликом, которым обычно намекают на секретную информацию.
Златан Ибрагимович считается лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Швеции.