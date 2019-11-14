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Последняя тренировка сборной в Сочи перед матчами с Бельгией и Сан-Марино: видео

Валентина Пескова
15:33 14.11.2019
Национальная команда России начала подготовку к матчам отборочного цикла Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Футболисты национальной сборной России по футболу провели заключительную тренировку в Сочи в рамках подготовки к матчам отборочного цикла Евро-2020, в которых им придется сразиться с командами Бельгии и Сан-Марино.

© ТРК "Звезда"

«Звезда» публикует видео, на котором запечатлен фрагмент процесса, которым руководил тренер команды Станислав Черчесов.

© ТРК "Звезда"

«Завершилась заключительная тренировка в Сочи на ноябрьском сборе. Полузащитник Александр Головин занимался по индивидуальной программе, остальные игроки - в общей группе. В 16.00 команда вылетит в Санкт-Петербург», - сообщается в официальном Twitter сборной России.

Сегодня вечером сборная России вылетит из Сочи в Петербург. 15 ноября команда проведет открытую тренировку на стадионе «Газпром Арена».

© ТРК "Звезда"

Сборная России сыграет с Бельгией 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино встретится в гостях 19 ноября.

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