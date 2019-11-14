«Зенит» заинтриговал всех сообщением об Ибрагимовиче

Российский клуб «Зенит» в своем англоязычном аккаунте в Twitter сделал репост записи, в которой сообщалась новость об уходе Златана Ибрагимовича из «Лос-Анджелес Гэлакси».



«Зенит» поставил «задумчивый» смайлик с пальцем у губ, которым обычно намекают на секретную информацию. Ранее СМИ сообщали, что футболистом также заинтересовались «Милан» и «Болонья».

© FC Zenit in English, Twitter

В пятницу 38-летний шведский форвард объявил об уходе из клуба MLS. Ибрагимович считается лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Швеции.