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Adidas отреагировал на отказ сборной России от новой формы

Светлана Головина
11:25 14.11.2019
Производитель экипировки, разработанной к чемпионату Европы-2020, прокомментировал инцидент с неправильным расположением цветов российского флага на рукавах футболок.
Adidas отреагировал на отказ сборной России от новой формы
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Компания-производитель экипировки сборной России по футболу Adidas совместно с Российским футбольным союзом (РФС) начнут вносить изменения в новую форму игроков к чемпионату Европы-2020.

«Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами», - цитирует «Спорт-Экспресс» издание Deutsche Welle.

Представитель концерна также отметил, что компания гордится тем, что на протяжении 12 лет является партнером РФС, поэтому найти выход из сложившейся ситуации не станет проблемой.

Накануне стало известно, что в процессе производства новой экипировки была перепутана очередность полос российского флага, из-за чего он оказался перевернутым.

В ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020 в Санкт-Петербурге и Сан-Марино российская сборная сыграет в старой форме.

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