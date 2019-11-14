В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян

В Москве был убит чемпион мира по тайскому боксу, уроженец Армении Ашот Болян. Об этом «Звезде» рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

По словам собеседника, преступление было совершено накануне вечером, 13 ноября. Обстоятельства убийства источник не уточнил.

Источник РИА Новости, в свою очередь, сообщил, что убийство было совершено возле жилого дома по Нахимовскому проспекту.

В столичном управлении СК подтвердили факт убийства мужчины по данному адресу, уточнив, что он в него выстрелили и тот скончался на месте, но не назвали имя погибшего.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.