Сборная России по футболу отказалась от новой формы
Игроки остались недовольны новым комплектом и в оставшихся матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сыграют в старой экипировке.
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Футболисты сборной России остались недовольны комплектом новой экипировки, который презентовали 7 ноября.
На рукавах футболок компания-производитель перепутала очередность полос российского флага, из-за чего он оказался перевернутым.
В оставшихся матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года российская сборная сыграет в старой экипировке.
«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», - передает Sport Express слова представителя Российского футбольного союза.
Ближайшие игры турнира сборная России проведет 15 ноября в Санкт-Петербурге с Бельгией, 19 ноября - на выезде с Сан-Марино.