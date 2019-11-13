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Клуб NHL отправит Ковальчука в бессрочный запас

Светлана Головина
07:12 13.11.2019
Российский нападающий клуба «Лос-Анджелес» сможет тренироваться с командой, но не будет принимать участие в официальных матчах.
Клуб NHL отправит Ковальчука в бессрочный запас
© Фото: Adam Davis Icon Sportswire Globallookpress

В ближайшее время клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» планирует вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука. Об этом сообщил спортивный журналист Эллиотт Фридман в Twitter.

« "Лос-Анджелес" уведомил Ковальчука, что в ближайшем будущем будет выведен из состава команды. Он сможет тренироваться с клубом, но выступать за них в официальных матчах не будет», - написал Фридман.

Летом 2018 года российский форвард Илья Ковальчук подписал с клубом «Лос-Анджелес» трехлетний контракт. Однако, по решению тренера, в прошлом сезоне нападающий не играл в составе клуба на официальных матчах NHL, из-за чего в 64 играх набрал только 34 очка (16 шайб + 18 передач) при показателе полезности «-26».

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