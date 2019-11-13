Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют

Эксперты назвали плохие привычки в еде, которые мешают поддерживать здоровый вес или похудеть.

Чтобы не набрать лишних килограммов, необходимо соблюдать размер порций и контролировать количество съеденного. Например, любители поесть за компьютером или во время просмотра телевизора могут не заметить того, что случайно съели больше обычного.

Даже при активной физической нагрузке и соблюдении правильного питания надо избегать приемов пищи в случайное время и следить за съеденным, когда куда-то спешим. Здесь есть риск заказать фаст-фуд, который никак не поможет похудеть.

Еще одной вредной привычкой, из-за которой набирается вес, считается выбор неправильных продуктов, например слишком калорийной, жирной или другой нездоровой еды.

Стоит обращать внимание не только на то, что мы едим, но и как. Не рекомендуется есть быстро. Так как наш мозг получает сигнал от желудка о своей сытости только спустя 20 минут, мы можем съесть лишнего.

Улучшить самочувствие, фигуру, здоровье помогут занятия спортом и правильное питание. Можно употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой, что позволит снизить общее потребление калорий или довольствоваться сытыми закусками, например, яблоками, овощными палочками, хумусом. А физические упражнения можно заменить на любую другую активность. Например, можно поиграть в бадминтон, тем самым провести время с семьей, или прогуляться рядом с работой во время перерыва, советует «Health news».