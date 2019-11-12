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Фигурное катание высшего пилотажа: 7-летняя москвичка исполнила четверной сальхов

Диана Сирази
22:23 12.11.2019
Юная москвичка Полина Сажина взбудоражила весь спортивный мир, установив на днях свое выдающееся достижение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Прыжок в четыре оборота, когда тебе едва исполнилось семь лет, - уже реальность. Юная москвичка Полина Сажина, которая на днях установила это выдающееся достижение, взбудоражила весь спортивный мир. Очевидно, что российское фигурное катание сейчас лучшее на планете.

У юной звездочки этого вида спорта прыжок пока получается не с первого раза, но получается. До Полины сделать его не мог еще никто в мире. И, как признается спортсменка «Звезде», у нее уже есть глобальные мечты: в 11 лет стать чемпионкой Европы, а после - и всего мира.  

Год назад девочка переехала в Москву из Иваново, ее пригласили заниматься в клубе бесплатно.

«Если прыжок - это 100%, то я ей помогаю процентов на 15-17. Что очень хорошо для такого сложного прыжка», - рассказывает тренер девочки Алексей Василевский.

Сейчас Полина мечтает повторить прием Александры Трусовой - четыре четверных прыжка. 15-летняя фигуристка недавно установила новый мировой рекорд в Канаде. Последние сезоны наши спортсменки переписывают историю фигурного катания.

Каждый чемпион родом из детства, и детям есть с кого брать пример. В спортклуб «Армия фигурного катания» приглашают олимпийских чемпионов. Одна из них - Юлия Липницкая. При этом ее юные ученицы уже могут вести прямые эфиры со своих тренировок в соцсетях. К примеру, у Лауры, которая занимается в группе вместе с Полиной, уже 100 тысяч подписчиков.

Прыжки в четыре оборота делаются с легкостью, которая дается неимоверным трудом. Несколько лет назад никто и представить не мог, что это возможно. Действующая чемпионка России Анна Щербакова на этапе гран-при в Китае заняла первое место.

Еще недавно чудом считались тройные прыжки. В 2014 самым сложным элементом олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой стал каскад тройной лутц - тройной тулуп. Но уже сейчас ясно, что на Играх 2022-го года трех оборотов для победы будет недостаточно. И Полина Сажина уже готовится к Олимпиаде по-новому. Тренируется даже в свой единственный выходной.

«Я считаю, что сейчас русская школа возрождается, особенно в женском одиночном катании, чего у нас не было никогда. Хотя, конечно, важно строить площадки не только ледовые, но и любые другие», - поясняет тренер и мастер спорта международного класса по фигурному катанию Анастасия Гребенкина.

В школе «Армия фигурного катания» бесплатно занимаются десять детей. Талантливых спортсменов приглашают со всей России и оплачивают фигуристам жилье. Для детей созданы индивидуальные графики тренировок, из них стараются вырастить настоящих чемпионов. Пока у них получается не все, и будущие чемпионы, бывает, плачут, когда падают, но уже точно знают: главное - не сдаваться. И победа придет.

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Фигурное катание высшего пилотажа: 7-летняя москвичка исполнила четверной сальхов
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