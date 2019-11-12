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Полумарафон «ЗаБег» одновременно пробегут 85 регионов России

Вадим Иванов
17:58 12.11.2019
Организаторы предлагают жителям России пробежать четыре варианта дистанции.
© Видео: забег.рф © Фото: Забег.рф

В следующем году, 31 мая, сразу в 85 субъектах России пройдет уникальный полумарафон с синхронным стартом «Забег.рф». Ровно в 09.00 по московскому времени на старт выйдут более 100 тысяч россиян.

Организаторы предлагают жителям России пробежать дистанции в 1 км, 5 км, 10 км и сам полумарафон - 21,1 км. Суммарная длина дистанции составит 3 153,5 километра.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году одновременный старт вне зависимости от часовых поясов состоялся уже в 15 городах России.

В 2019 году в синхронном забеге приняли участие 19 городов. В 2020 году впервые синхронный старт будет дан во всех 85 субъектах страны.

«В 2017 году мы начинали с 10 городов, а в 2020-м проведем "ЗаБег" одновременно уже в 85! Это невероятное количество, до этого никто в мире не проводил подобное мероприятие в стольких городах в один день! Мы рассчитываем, что в "ЗаБеге" примет участие около 200 тысяч человек по всей России», - отмечает руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

«Для нашей команды это действительно вызов, так как организовать такое масштабное мероприятие, при этом сохранив присущее ему качество - весьма нетривиальная задача. Уверена, 31 мая 2020 года нас ждет действительно историческое событие для всей спортивной жизни России», - добавляет она.

Одной из важнейших особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание «Беговой столицы» России. В 2017 и 2018 годах таковой признавалась Казань, в 2019 году этого почетного звания был удостоен Владивосток.

Беговая столица России определяется по трем критерием - среднему  показателю дистанции, преодоленной всеми участниками города и соотношению участников к общему населению города, а также средней скорости бега участников.

Синхронный старт - одна из уникальных особенностей всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, а также позволила подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

«ЗаБег» - это не просто полумарафон, но и масштабное спортивное мероприятие с множеством развлечений: концертной программой, выставкой спортивного питания, экстрим- и файер-шоу, фотозоной, фудкортом, светошумовым представлением и многим другим.

Всю дополнительную информацию можно найти на сайте забег.рф и в соцсетях проекта.

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