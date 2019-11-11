Госпитализированный после матча игрок «Локомотива» рассказал о своем состоянии

Футболист московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о травме, которую получил в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.

«Обидный результат. А с моим здоровьем все нормально», - написал Крыховяк в Instagram.

Полузащитник был заменен в перерыве матча с «Краснодаром». По предположению главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, Крыховяк мог получить перелом носа или сотрясение во время столкновения с соперником Ари.

На текущий момент «Локомотив» находится на втором месте в турнирной таблице, а «Краснодар» - на пятом. Лидером является «Зенит».