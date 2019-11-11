Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Владимир Иванов

Легендарный наставник по легкой атлетике Владимир Иванов скончался 9 ноября в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

За свою жизнь в спорте Иванов подготовил более 30 победителей и призеров чемпионатов страны, участников чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Среди воспитанников легендарного тренера - более 50 мастеров спорта России, а также 6 мастеров спорта международного класса.

«За годы тренерской работы Владимир Иванов был отмечен множеством наград, в числе которых медаль "За доблестный труд", Орден дружбы, нагрудный знак "Отличник физической культуры и спорта", звание "Заслуженный тренер России"», - говорится на сайте ВФЛА.

Прощание со спортивным наставником состоится 12 ноября в Доме траурных обрядов в Омске (улица 10 лет Октября, 208в) в 11.00 часов.