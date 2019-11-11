Хоккеисты из России и Белоруссии устроили драку на льду: видео

На Кубке Президентского спортивного клуба в Минске произошла массовая драка между хоккеистами юниорских сборных России и Белоруссии. Кадры инцидента были опубликованы на канале «Хоккей Беларуси» в YouTube.

На видео хорошо видно, что причиной потасовки стал конфликт россиян с игроками Белоруссии Федором Николаеней и Егором Игнатенко, который произошел во время смены составов.

Хоккеисты обоих составов стран оказались на льду, из-за чего судьям пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоить дерущихся.

По итогу встречи Российская сборная одержала победу со счетом 6:0.