Хоккеисты из России и Белоруссии устроили драку на льду: видео
Инцидент между игроками произошел в первом периоде встречи на Кубке Президентского спортивного клуба в Минске.
© Видео: Хоккей Беларуси, You Tube © Фото: Хоккей Беларуси, You Tube
На Кубке Президентского спортивного клуба в Минске произошла массовая драка между хоккеистами юниорских сборных России и Белоруссии. Кадры инцидента были опубликованы на канале «Хоккей Беларуси» в YouTube.
На видео хорошо видно, что причиной потасовки стал конфликт россиян с игроками Белоруссии Федором Николаеней и Егором Игнатенко, который произошел во время смены составов.
Хоккеисты обоих составов стран оказались на льду, из-за чего судьям пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоить дерущихся.
По итогу встречи Российская сборная одержала победу со счетом 6:0.