Оскорбления, расизм и удаление с поля: матч чемпионата Украины обернулся скандалом
Главный арбитр матча остановил игру из-за расистских выкриков фанатов «Динамо».
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В Харькове был остановлен матч Украинской Премьер-лиги между клубами «Шахтер» и киевским «Динамо» из-за проявлений расизма.
После второго тайма, когда счет составлял 1:0 в пользу «Шахтера», бразильский игрок донецкой команды Дентиньо пожаловался судье на расистские высказывания от фанатов «Динамо». После этого болельщики киевского клуба принялись выкрикивать оскорбления в адрес капитана «Шахтера» бразильца Тайсона. В ответ на эти действия футболист показал публике неприличный жест и направил мяч в сторону, откуда доносились высказывания, за что получил красную карточку.
«На футбольном стадионе расизм недопустим», - цитирует объявление диктора «Радіо Свобода».
Спустя некоторое время игра возобновилась.