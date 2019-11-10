Дважды победивший рак боксер умер, пропустив удар на тренировке
Рак был диагностирован у спортсмена еще в детстве, но оба раза ему удавалось выходить из неравного боя победителем.
© Фото: Dwight Ritchie, Instagram
Австралийский боксер Дуайт Ричи, дважды успешно победивший рак, умер от удара, полученного во время тренировки.
Инцидент произошел во время спарринга. 27-летний спортсмен пропустил удар в живот, после чего тут же попросил остановить тренировку и потерял сознание. На место прибыли врачи, но реанимировать Ричи не удалось.
Как сообщает портал Boxing Scene, Ричи еще в раннем детстве пришлось дважды противостоять диагностированному у него раковому заболеванию, однако он выстоял. В своем последнем поединке с сыном российского боксера Кости Цзю Тимофеем проиграл решением судей.