Дважды победивший рак боксер умер, пропустив удар на тренировке

Австралийский боксер Дуайт Ричи, дважды успешно победивший рак, умер от удара, полученного во время тренировки.

Инцидент произошел во время спарринга. 27-летний спортсмен пропустил удар в живот, после чего тут же попросил остановить тренировку и потерял сознание. На место прибыли врачи, но реанимировать Ричи не удалось.

Как сообщает портал Boxing Scene, Ричи еще в раннем детстве пришлось дважды противостоять диагностированному у него раковому заболеванию, однако он выстоял. В своем последнем поединке с сыном российского боксера Кости Цзю Тимофеем проиграл решением судей.