UFC ведет переговоры о бое Нурмагомедова в России

Он также отметил, что UFC работает над примирением российского спортсмена с Атлетической комиссией штата Невада, сообщает ТАСС. Нурмагомедов ранее отказался выступать в Лас-Вегасе из-за штрафа, который комиссия вменила ему из-за потасовки с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

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