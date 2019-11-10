UFC ведет переговоры о бое Нурмагомедова в России
Вице-президент UFC Дэвид Шоу также заявил, что организация надеется примерить российского бойца с Атлетической комиссией штата Невада.
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UFC ведет работу по организации боя Хабиба Нурмагомедова в России. Об этом заявил вице-президент спортивной организации Дэвид Шоу.
«Такая работа идет… Это возможно», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов после турнира в Москве.
Он также отметил, что UFC работает над примирением российского спортсмена с Атлетической комиссией штата Невада, сообщает ТАСС. Нурмагомедов ранее отказался выступать в Лас-Вегасе из-за штрафа, который комиссия вменила ему из-за потасовки с ирландским бойцом Конором Макгрегором.